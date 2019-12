Murray geeft in aanloop naar docu stukje van zichzelf bloot: "Als atleet doe je je altijd moedig voor"

Andy Murray heeft wellicht één van de mooiste verhalen geschreven dit seizoen, gewoon door nog tennisspeler te zijn. Komende vrijdag komt er een documentaire uit over zijn heupoperatie en het verdere verloop van zijn herstel.

Bij BBC Radio 5 Live blikte Murray al even terug op zijn lijdensweg. "Ik was vaak aan mezelf aan het denken tijdens die periode door de pijn aan mijn heup. Ik was er constant bezorgd over. Ik had ook moeite om te slapen. Ik heb met redelijk veel mensen gesproken die ook te kampen hadden met chronische pijn, die zeiden dat ze daar ook zijn door gemoeten."

Het zijn een paar moeilijke jaren geweest

Dat is nu wel een fase die Murray en zijn entourage achter zich kunnen laten. "Mijn team en mijn familie gaven me zoveel mogelijk steun, maar konden ook niet helpen. Het zijn een paar moeilijke jaren geweest, niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen rondom mij."

De Schot vond het ook niet evident om met zijn eigen emoties om te gaan. "Als een atleet doe je je altijd moedig voor als mensen vragen hoe het met je gaat, want er wordt niet verwacht dat je emotie toont. Het wordt in sport gezien als een teken van zwakte. Eens ik er wat meer open over praatte, hielp het me wel om ermee om te gaan."