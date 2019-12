Joachim Gérard kroont zich op overtuigende wijze opnieuw tot Masters-kampioen

Joachim Gérard is opnieuw in de prijzen gevallen. Ook op het volgende gala dat hij bijwoont, zal hij zich Masters-kampioen rolstoeltennis kunnen noemen. Hij behaalde zijn vierde Masters-titel door dit jaar in de finale de Brit Alfie Hewett te kloppen.

Tegen de twee plaatsen lager geranschikte Hewett lag er nog een mooie kans voor Gérard en die wilde hij met beide handen grijpen. Hij wist al snel een kloofje te slaan en hield deze ook intact tijdens het verdere verloop van de eerste set. Nadat hij set één won met 6-3, zag het er geen moment naar uit dat Gérard de overwinning nog uit handen zou geven. Integendeel, hij kreeg alsmaar nog meer greep op de partij en ging in set twee vlot naar 6-2. De partij eindigde met een forehand van Hewette die buiten de lijnen waaide. Voor Gérard is het zijn vierde triomf in vijf jaar op de Masters na eerdere eindzeges in 2015, 2016 en 2018.