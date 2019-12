Joachim Gérard heeft het dubbelspel op de Masters verloren: "Geen kans meer op uitzonderlijke dubbel"

Joachim Gérard is er niet in geslaagd om de finale van het dubbelspel op de Masters te winnen. Hij verloor met zijn Zweedse partner Stefan Olsson van het Franse duo Houdet/Peifer. Het werd 6-1 en 6-2.

Joachim Gérard speelt vandaag de finale van het enkelspel op de Masters, maar gisteren stond de finale van het dubbelspel. Een overwinning zat er niet in, want hij verloor met zijn Zweedse partner Stefan Olsson van het Franse duo Houdet/Peifer.

Spannend was de finale niet. Het Franse duo won vlot met 6-1 en 6-2. Zo kan Gérard de uitzonderlijke dubbel (winst enkelspel en dubbelspel) niet halen. Het is al de derde keer in vier jaar tijd dat Gérard de finale van het dubbelspel op de Masters verliest.