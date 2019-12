Andy Murray kijkt al vooruit naar volgend jaar: "Dan is mijn toernooi geslaagd"

Andy Murray is terug van een vervelende heupblessure. Hij won op een knappe manier de European Open in Antwerpen, maar hij durft ook al vooruit te kijken naar volgend jaar. Dan zal hij (normaal) terug meedoen aan de grandslams.

Op de Australian Open zal de Schot al zeker in actie komen. Toch is het voor hem een grote test. "Mijn toernooi is geslaagd als ik in één match vijf sets kan spelen, zonder dat ik last krijg van mijn heup", staat te lezen bij Sporza.

Murray is blij dat de problemen van de baan lijken. "Na mijn comeback dacht ik bij elke beweging aan mijn heup. Dat is verleden tijd, want ik weet dat ik in de grote toernooien kan meedoen volgend seizoen zonder dat ik zorgen moet maken over mijn heup."