Kirgizische tennisspeelster voorlopig geschorst na vermoeden van matchfixing

Matchfixing in de sport blijft een thema. In het voetbal met Operatie Propere Handen in België en in het wielrennen met de zaak Vinokoerov-Kolobnev waren er al onderzoeken naar matchfixing. Ook in het tennis is dit nu het geval.

De Kirgizische tennister Ksenia Palkina (WTA-639) is voorlopig geschorst door Tennis Integrity Unit (TIU). De TIU is verantwoordelijk voor het onderzoek naar matchfixing in de tennissport. De Kirgizische werd op maandag voorlopig geschorst. De 29-jarige speelt op een lager niveau en verloor haar laatste drie duels. Tot het onderzoek is afgerond mag ze niet in actie komen tijdens de verschillende toernooien.