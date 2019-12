Karolina Pliskova haalt Venezolaanse ex-coach van Andy Murray en Grigor Dimitrov binnen

De Tsjechische Karolina Pliskova kende een uitstekend seizoen en sluit 2019 als tweede af op de WTA-ranking. Ze besloot om wel een nieuwe coach aan te stellen.

Enkele weken geleden besloot Pliskova om afscheid te nemen van haar coach Conchita Martinez. Ze ging op zoek naar iemand nieuw en kwam uit bij Daniel Vallverdu. De Venezolaan maakte zelf nooit indruk als tennisser, maar wel als coach.

Hij werkte eerder al samen met Andy Murray (2010-2014), Tomas Berdych (2014-2016) en Grigor Dimitrov (2016-2019). De samenwerking met Murray verliep uitstekend want de Brit won met Vallverdu de gouden medaille op de Olympische Spelen in Londen en verder ook de US Open en Wimbledon.