Kimmer Coppejans plaatst zich voor achtste finales in Seoel en komt nu uit tegen killer van tweede reekshoofd

Kimmer Coppejans is goed begonnen aan zijn avontuur in Seoel. De achtste finales heeft onze landgenoot alvast bereikt op het challengertoernooi.

Coppejans kwam in de eerste ronde van het enkelspel uit tegen Tung-Lin Wu, een speler uit Taipei. Coppejans is de nummer 203 op de wereldranglijst, Wu de nummer 207 op de ranking. Er zat dus een spannende partij aan te komen.

Coppejans kon in deze wedstrijd toch het nodige doen om enige afstand te nemen van zijn tegenstanders en dit zowel in de eerste als in de tweede set. Zo had Coppejans zich in iets minder dan anderhalf uur van zijn taak volbracht: met 6-3 en 6-4 plaatste hij zich voor de achtste finales.

MARTERER VOLGENDE TEGENSTANDER

Daarin wacht de Duitser Maximilian Marterer. Die heeft in Seoel al hoge ogen gegooid door tweede reekshoofd Tseng zonder veel moeiijkheden uit te schakelen.