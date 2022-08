Sander Gillé omzeilt met dubbelpartner de eerste horde op challenger in Chicago

Sander Gillé dubbelt in Chicago eens niet met Joran Vliegen, maar met een andere dubbelpartner. Ook deze nieuwe combinatie levert voorlopig succes op.

De Australiër John Patrick Smith is in dit challengertoernooi de dubbelpartner van Sander Gillé. Amerikanen Brandon Holt en Nick Monroe waren hun eerste tegenstanders. De eerste set tussen deze duo's nam ruim een half uur in beslag. Die draaide met één break verschil uit in het voordeel van Gillé en Smith.

In de tweede set werden ze nog iets langer aan de waggel gehouden en konden Holt en Monroe ook nog iets langer gelijke tred houden. De uitkomst was wel dezelfde. Het werd een spannende set, die finaal wel gewonnen werd door Gillé en Smith. Dat was meteen ook de beslissing in de wedstrijd. Het Belgisch/Australische duo haalde het met 6-4 en 7-5 en plaatste zich zo voor de kwartfinales.