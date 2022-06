Joran Vliegen speelt aan de zijde van Amerikaanse dubbelpartner op Wimbledon en boekt alvast eerste succes

Joran Vliegen is op Wimbledon eens gekoppeld aan een Amerikaanse dubbelpartner. Succes behaalden ze samen alvast in de eerste ronde.

Geen Sander Gillé op Wimbledon vanwege een buikspierblessure. Joran Vliegen kwam in zijn zoektocht naar een andere dubbelpartner uit bij Jackson Withrow. Hun eerste opdracht: de Britten Alastair Gray en Ryan Peniston bekampen. Het Belgisch/Amerikaanse duo nam het enthousiasme bij de thuisspelers meteen enigszins weg door de eerste spelletjes te winnen.

Dat was ook bepalend voor de uitkomst van die openingsset. Gray en Peniston lieten het hoofd echter niet hangen en kenden zelf een sterke periode vanaf 1-1 in de tweede set. Er kwam nog wel één kans op een rebreak, maar die bleef uit. Alles was dus te herdoen.

EFFICIËNT EINDE VAN DE WEDSTRIJD

Uiteraard kwam de ervaring van Vliegen goed van pas in die derde set. Zeker omdat dit ook een spannende set werd, met ook enkele spelletjes waarin het dicht bij mekaar lag. Op het einde forceerden Vliegen en Withrow de beslissing, door eerst een breakbal weg te werken en in het volgende game toe te slaan als retourneerders. Met 6-4, 3-6 en 6-4 verzekerden ze zich van een plekje in de volgende ronde.