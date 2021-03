Wat kunnen we in 2021 verwachten in de tenniswereld?

Net als in alle andere sporten was het tennisjaar 2020 niet zoals het normaal was. Eén ding was wel hetzelfde, Novak Djokovic eindigde het jaar namelijk als nummer één van de wereld.

Tijd om vooruit te kijken. Het tennisjaar is in februari begonnen in Melbourne in Australië met enkele kleinere toernooien, gevolgd door de Australian Open. We bekijken het tennisjaar 2021, dat er door mogelijk nog steeds wat anders uit zal zien dan normaal. We kijken vooral vooruit naar de grote toernooien en benoemen uiteraard de grootste kanshebbers voor de Grand Slams. Gaat Novak Djokovic het gat naar Nadal en Federer dichten komend jaar?

Djokovic op jacht naar Nadal en Federer

Het jaar 2021 moet voor Novak Djokovic in het teken staan van de jacht op zijn grote rivalen Rafael Nadal en Roger Federer. De Spanjaard en de Zwitser staan beide op 20 gewonnen Grand Slams, de Serviër Djokovic heeft er momenteel drie minder. Hij is echter wel de jongste van de drie en is de laatste jaren ook zeker de sterkste van de drie. Kan hij nog minimaal vier Grand Slams aan zijn totaal toevoegen en daarmee de tennisser worden met de meeste Grand Slams op zijn naam? En is dat genoeg om vooral Nadal ook echt in te halen?

De kans dat Federer nog zeges op Grand Slams gaat toevoegen aan zijn totaal lijkt steeds kleiner te worden. De volgens velen beste tennisser allertijden is inmiddels 39 jaar en heeft zijn beste jaren duidelijk achter zich gelaten. Hij kan aan steeds minder toernooien deelnemen en moet tegenwoordig meestal het onderspit delven tegen Djokovic of één van de nieuwe talenten die de tenniswereld beetje bij beetje overnemen van de Zwitserse superster.

Afgelopen jaar was niet bepaald het jaar van Djokovic. Hij won weliswaar de Australian Open, door Dominic Thiem in de finale te verslaan, maar daarna werd hij op de US Open (Wimbledon werd afgelast en Roland Garros uitgesteld) gediskwalificeerd omdat hij een bal tegen een lijnrechter sloeg. Op Roland Garros, moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal. De Spanjaard won daarmee zijn 20e Grand Slam en kwam op gelijke hoogte met Roger Federer, die de afgelopen jaren geen Grand Slam meer won. Tijdens de ATP finals gaven Djokovic en Nadal beiden niet thuis en waren het Medvedev en Thiem die de finale haalden. Medvedev was daar in een spannende driesetter te sterk voor Oostenrijker Thiem.

De Grand Slams in 2021

Hopelijk kunnen in het jaar 2021 alle Grand Slams weer gewoon afgewerkt worden. De Australian Open wordt in elk geval gespeeld in februari en als het kan wordt Roland Garros in mei en juni weer afgewerkt.

Bij het toernooi in Parijs zijn Nadal en Djokovic de grote kanshebbers, met een quotering van respectievelijk 2,20 en 3,50, volgens Betway. Nadal hoopt in Australië of Parijs zijn 21e titel te veroveren en daarmee Federer achter zich te laten met aantal zeges in Grand Slams. Roland Garros won hij inmiddels al 12 keer.

Roger Federer zal hopen dat hij op zijn geliefde Wimbledon nog één keer zijn kunsten kan vertonen. De Zwitser wordt in augustus 40 en de verwachting is dat hij niet lang meer actief zal zijn.

De US Open zijn de afgelopen jaren niet meer het domein van de grote drie. Maar Thiem en Medvedev wonnen in respectievelijk 2020 en 2019 en zullen ook dit jaar weer een gooi willen doen naar de titel.

Wie zijn de nieuwe kanshebbers op de prijzen?

Met de bovengenoemde Medvedev en Thiem hebben we meteen twee nieuwe sterren die de komende jaren zeker mee zullen gaan doen om de prijzen.

De grootste uitdager van ‘de grote drie’ is de Oostenrijker Dominic Thiem. Een nadeel, Thiem is niet de jongste meer. Met zijn 27 jaar kan hij echter zeker nog wel een aantal jaar mee in het toptennis. In september van het afgelopen jaar won Thiem zijn eerste Grand Slam. Hij was de beste op de US Open in New York afgelopen jaar, waar Djokovic werd gediskwalificeerd.

Medvedev won het toernooi een jaar eerder, door in de finale destijds Rafael Nadal te verslaan. Beide tennissers staan daarmee nog op één Grand Slam overwinning, maar de verwachting is dat er de komende jaren zeker meer zullen volgen.