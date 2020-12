Vijftig jaar ATP Finals: spannende hoogtepunten en voorspellingen

De vijftigste editie van de ATP Finals is in volle gang. Het prestigieuze toernooi voor mannen is als vanouds de laatste keer van het jaar dat de wereldtop in actie komt.

Er staat veel op het spel: het toernooi is lucratief (prijzengeld dit jaar: 5,7 miljoen dollar) en de winnaar kroont zich tot officieus wereldkampioen. Nu we midden in het toernooi zitten, is dit een mooi moment om terug te blikken op vijftig jaar ATP Finals en een aantal legendarische momenten uit te lichten.

Veel wisselende locaties in vijftig jaar ATP Finals

De ATP Finals zagen het levenslicht in 1970. De allereerste editie speelde zich af in Tokio en werd tot 1976 elk jaar op een andere locatie afgewerkt. New York was vervolgens lange tijd de gastheer: tot 1989. Van 1990 tot 1999 vonden de ATP Finals op Duitse bodem plaats, in Hannover en Frankfurt. Hierna werd er weer wat vaker van locatie gewisseld. Nadat Shanghai van 2005 tot 2008 het decor was, is Londen vanaf 2009 de vaste standplaats van de ATP Finals. Sindsdien vindt het elk jaar in de Engelse hoofdstad plaats. Deze editie zal echter de laatste keer zijn. Turijn neemt namelijk het stokje over van Londen en zal vanaf volgend jaar vijf jaar lang onderdak bieden aan het toernooi. Een primeur, want de ATP Finals werden nog niet eerder in Italië gespeeld.

Opzet van het toernooi

Alleen de acht beste tennissers uit het enkelspel en teams uit het dubbelspel van het seizoen mogen meedoen aan de ATP Finals. Men noemt dit toernooi dan ook wel het officieuze wereldkampioenschap van het tennis. De winnaar krijgt niet alleen een leuk geldbedrag, maar kan er ook flink wat punten bij elkaar te slaan. Als winnaar mogen er 1500 ATP-punten worden bijgeschreven, waardoor dit toernooi soms de bepalende factor is wie als nummer één het jaar afsluit. Dit jaar staat echter al vast dat Djokovic 2020 eindigt als de aanvoerder van de wereldranglijst.

Recordhouders ATP Finals

Het land dat het vaakst won is de Verenigde Staten, met elf overwinningen. De recordhouder is Roger Federer: er staan maar liefst zes overwinningen op het conto van de Zwitser. Novak Djokovic, Pete Sampras en Ivan Lendl komen daar meteen achter met vijf toernooien. Djokovic lijkt ook dit jaar weer een goede kans te maken om het toernooi te winnen. Met winstkansen van 2.10 bij Betway, een platform voor wedden op tennis waar mensen op hun favoriete tennisspelers en alle tennistournamenten kunnen wedden, dicht de bookmaker wat betreft de ATP de meeste kansen toe aan de Serviër. Hij zou dan op gelijke hoogte komen met Federer. Volgens Sporza begon hij in ieder geval alvast uitstekend.

Legendarische finale in 1996

Een van de meest legendarische wedstrijden van de ATP Finals dateert uit 1996. Pete Sampras stond dat jaar in de finale oog in oog met Boris Becker. Deze partij staat door het ongekende hoge niveau volgens kenners zelfs in de top tien tenniswedstrijden van het moderne tijdperk. Omdat de finale zich afspeelde in Hannover, was het publiek massaal voor de Duitse Becker. Sampras ging er echter na vijf sets met de overwinning vandoor. Volgens de NOS noemde Sampras het “meest dramatische wedstrijd uit mijn loopbaan”.

Eerste Belg in ATP Finals

Nog niet gek lang geleden deed er voor het eerst een Belg mee aan de ATP Finals: David Goffin. Hij was in 2017 als zevende geplaatst en wist het meteen tot de finale te schoppen. In de halve finale wist hij vriend en vijand te verrassen door Federer te verslaan, maar in de finale moest Groffin uiteindelijk zijn meerdere erkennen. Grigor Dimotrov uit Bulgarije ging er met de felbegeerde titel vandoor, zoals hier beschreven door het AD. Goffin doet dit jaar niet mee met de ATP Finals en staat momenteel op de vijftiende plaats van de wereldranglijst. Hij is daarmee de beste Belg van de lijst.

ATP Finals 2020

Wie gaat de vijftigste editie van de ATP Finals winnen? Sleept Djokovic zijn zesde zege binnen of gaat een van de andere spelers verrassen? Op zondag 22 november 2020 weten we het. We houden je hier op de hoogte.