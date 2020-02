POLL: Tot wat is Kim Clijsters volgens jullie al in staat tegen Muguruza?

Na maanden van enkel trainingen is Kim Clijsters klaar voor het echte werk. En of dat eraan komt. Ze moet het in Dubai meteen opnemen tegen Muguruza. Gaat het een comeback worden door de grote poort of wordt Clijsters met beide voeten op de grond gezet?

