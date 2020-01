Kan Murray, net als Ronaldo na zijn blessure, weer op het allerhoogste niveau schitteren?

Met de overwinning in Antwerpen en een selectie voor de Davis Cup Finals is Andy Murray helemaal terug. Aan het begin van het jaar toen de Brit tijdens de Australian Open verloor leek het daar niet op. Een heuse afscheidsceremonie was opgezet om hem te eren.

Al meer dan twee jaar hinderde een heupblessure Murray. Een operatie, waarvan menigeen dacht dat het einde carrière zou betekenen, moest uitkomst bieden. Een metalen kunstheup zorgt ervoor dat Murray tegen alle verwachtingen in terug is. De eerste signalen zijn positief. De vraag is of hij dat in 2020 kan doortrekken. Kan Murray als vanouds op de Grand Slams en de Olympische Spelen schitteren?

Vergelijking met voetballegende Ronaldo

Je kunt een parallel trekken met de Braziliaanse voetballegende Ronaldo. Zowel Murray als Ronaldo hebben grote prijzen gepakt. Murray heeft meerdere Grand Slams en Masters op zijn naam. Terwijl Ronaldo voor zijn blessure al meerdere internationale, nationale en individuele prijzen had gepakt, waaronder de Ballon D’Or in 1997.

In eigen land zijn Murray en Ronaldo helden. De Braziliaan speelde, mede vanwege zijn status in eigen land, de WK-finale in 1998 enkele uren na een epilepsie-aanval. Terwijl Murray de eerste Brit in 77 jaar werd die Wimbledon wist te winnen.

Ook Ronaldo kreeg te maken met een carrièrebedreigende blessure. Na een zware knieblessure opgelopen in 2000, was hij net op tijd fit om met Brazilië het WK van 2002 te winnen. En wie had er op ingezet dat Ronaldo de twee treffers in de finale tegen Duitsland zou maken?

Grand Slam of plak bij de Spelen?

Ronaldo schitterde na zijn zware blessure weer op het hoogste niveau. Of dat Murray lukt, is afwachten. In zowel 2012 en 2016 won hij de Olympische titel, maar de Australian Open nog niet, ondanks vijf finales. Op 15 november heeft Murray een quotering van 26.00 om de Australian Open 2020 te winnen.

Andere comebacks

Murray and Ronaldo zijn slechts twee van de vele comebackverhalen in de sport. Denk aan de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps, die na te zijn gestopt in 2012 op de Spelen van 2016 zes plakken pakte. Of voetbalspeler Eric Abidal die na het overwinnen van kanker en een levertransplantatie met FC Barcelona de Champions League won.

En natuurlijk Kim Clijsters. De Belgische gaat op voor haar tweede comeback in 2020 en zal mogelijk ook tijdens de Spelen in Tokyo van de partij zijn. Haar eerste comeback in 2009 na zwangerschap was met twee Grand Slam-overwinningen uiterst succesvol.

Of een comeback nu komt na blessure, zwangerschap of een andere reden, het is altijd afwachten of het oude niveau gehaald kan worden. Murray heeft de tenniswereld al versteld doen staan door terug te keren op het ATP-circuit en in Antwerpen te winnen, maar kan hij het in 2020 op het allerhoogste niveau laten zien?